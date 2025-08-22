EdoMéx evita pago de más de 9 mdp por extorsión y fraude gracias a denuncias anónimas

Toluca, Méx.- Gracias a la estrategia de combate a la extorsión y al fraude impulsada por el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, se evitó el pago de más de 9 millones de pesos que delincuentes intentaban obtener a través de diversos métodos de engaño y amenazas.

Durante la sesión 482 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la gobernadora informó que estos resultados derivan en gran parte de la colaboración ciudadana mediante denuncias anónimas al número 089, mecanismo que ha permitido detectar y frenar múltiples intentos de extorsión en todo el territorio mexiquense. En el mismo mensaje, la mandataria también destacó que se ha registrado una reducción del 14% en el promedio diario de homicidios dolosos en comparación con la semana anterior.

“Presidí la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que se ha logrado evitar la entrega de más de 9 millones de pesos, gracias a las denuncias anónimas al 089, avanzamos en la disminución de delitos como el fraude y la extorsión. Por otro lado, también informó la disminución del 14 % en el promedio diario de homicidio doloso, en comparación a la semana previa. Juntos, autoridades y sociedad, trabajamos por un #EdoMéx seguro”, dijo en sus redes sociales.

La estrategia, aseguró, se desarrolla en coordinación con el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde la conferencia matutina reiteró el llamado a denunciar este tipo de delitos de forma anónima.

“En el EdoMéx, así como en todo el país, ya opera la estrategia para combatir la extorsión, gracias a la cual ya se han logrado distintas detenciones de personas dedicadas a esta actividad ilegal. Hoy, desde la #MañaneraDelPueblo, nuestra Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reforzó el llamado para que se denuncie de forma anónima este delito al 089”, expresó.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México detalló que los principales métodos de extorsión incluyen llamadas en las que los delincuentes aseguran tener información sobre la víctima, amenazas directas, suplantación de identidad de familiares, así como engaños disfrazados de emergencias o solicitudes de ayuda.

Detalló que del 14 al 20 de agosto se registraron 942 denuncias, que corresponden a extorsión telefónica (463), fraude telefónico (248), llamadas maliciosas (72), amenaza (26), extorsión derecho de piso (7), extorsión electrónica (4), extorsión directa (4) y otras modalidades (118).

Las autoridades reiteraron la invitación a realizar las denuncias por extorción al número 089, la llamada es confidencial y el servicio está disponible las 24 horas, todos los días del año. Asimismo, el compromiso de continuar trabajando de forma permanente y coordinada para fortalecer la seguridad, construir la paz y garantizar la tranquilidad de las y los mexiquenses.