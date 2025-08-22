Alcalde de Atizapán toma protesta al nuevo director de SAPASA

Atizapán, Méx.- El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas tomó la protesta de ley, a Marco Antonio Pérez Reyes como nuevo Director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán SAPASA, a quien exhortó a trabajar con total dedicación en favor de la ciudadanía.

Su designación aprobada durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde, donde también se tomaron decisiones cruciales que fortalecen la administración y se reafirmó el compromiso del gobierno con el bienestar de las familias atizapenses.

Entre los puntos más destacados, aparte de la designación de un nuevo titular para el organismo del agua, se estableció también la creación de un sistema integral para la igualdad de género.

Al respecto Rodríguez Villegas, comentó que el nombramiento de Marco Antonio Pérez Reyes, como titular de SAPASA busca dar continuidad y refuerza los trabajos para garantizar un servicio de agua de calidad para todas las familias del municipio.

En esta sesión, también se aprobó por unanimidad la creación del “Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

“Acción con la que se refrenda nuestro compromiso de proteger y empoderar a las mujeres de nuestro municipio. Una familia fuerte se construye sobre la base de la igualdad y el respeto”, dijo el presidente Pedro Rodríguez Villegas.

Rodríguez Villegas, comentó que este sistema integrará los esfuerzos de áreas clave como la Presidencia Municipal, el Sistema DIF, la Dirección de la Mujer, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, la Dirección de la Juventud y la Defensoría de Derechos Humanos, asegurando una atención completa y coordinada para las y los atizapenses.

En esta sesión se destacó el “50 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos, reconociendo su invaluable servicio a la comunidad”.

Finalmente, durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, también se autorizaron diversos apoyos económicos directos a ciudadanos para solventar gastos médicos y educativos, demostrando con hechos que el principal motor de esta administración es el bienestar de cada familia en Atizapán de Zaragoza.