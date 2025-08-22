UAEMéx pone en marcha nueva plataforma para avance de peticiones

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México, desarrolló el sitio web PAI 140 días, el objetivo es identificar la atención y seguimiento a las necesidades prioritarias de la Comunidad Universitaria a través de un Plan de Acciones Inmediatas y cumplirlas en un plazo de 140 días.

De acuerdo con la UAEMéx, el PAI (Plan de Acciones Inmediatas) está sustentado en los pliegos petitorios de las asambleas estudiantiles y más de 2 mil 300 solicitudes, de las cuales 920 son de atención en el corto plazo, es decir, en 140 días.

En un ejercicio de claridad, apertura y certeza, dicha plataforma está disponible para toda la sociedad a través del sitio web https://pai140.uaemex.mx/Consulta donde las solicitudes pueden consultarse a partir de distintos criterios como el espacio académico o la dependencia de la administración central a la que corresponden, la temática de impacto, costo, tiempo de ejecución y sector beneficiado.

Por medio de esta herramienta se busca facilitar el acceso a los avances de los Pliegos Petitorios y abonar a la transparencia.