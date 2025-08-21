Voluntariado del Congreso mexiquense prepara campañas sociales

Toluca, Méx.- En la capital mexiquense, se llevó a cabo una mesa de trabajo para coordinar próximas campañas, incluyendo una jornada gratuita de testamentos dirigida al personal del Poder Legislativo del Estado de México.

El legislador José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado de México, encabezó la mesa de trabajo con diversas áreas del Poder Legislativo, en conjunto con el Voluntariado del Congreso, presidido por Bedelia Guevara González, con el objetivo de coordinar las campañas que esta instancia impulsará próximamente.

A partir de septiembre, se prevé el lanzamiento de una campaña que invitará a las y los trabajadores del Poder Legislativo a participar en una jornada gratuita para la elaboración de testamentos.

Durante la reunión también se discutieron otras iniciativas que se implementarán al interior de la legislatura, enfocadas en el bienestar del personal y en fomentar una cultura de participación social.