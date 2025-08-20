Voluntad, el primer paso para solucionar las adicciones

Toluca, Méx.- Hoy en día, hay muchas herramientas que ayudan a evadir la realidad, para no sentir por tal motivo, existen alternativas profesionales que en verdad apoyan al ser humano para darle una solución a sus adicciones, el primer paso es que haya voluntad para vivir de manera distinta, indicó Sergio González, Socio Fundador de la Clínica Residencial de Rehabilitación de Adicciones “Llave de Luz” y de la aplicación Sí Soy.

El experto con más de una década enfocado en ayudar a las personas a recuperarse de las adicciones, indicó que para quienes tienen alguna dependencia a ciertas sustancias o alcohol, el primer paso es que haya voluntad de querer vivir diferente.

Refirió que las necesidades son muchas y hay espacios en los que se brinda atención a personas con adicciones, por tal motivo este tipo de ayuda deben ser multifactorial, en el que se tomen en cuenta los sentimientos, la historia, las vivencias o los traumas que hay detrás de cada paciente.

Apuntó que, a cinco años y medio de la apertura de la Clínica Residencial de Rehabilitación de Adicciones “Llave de Luz” ubicada en Cacalomacán, en Toluca se percató que, los pacientes o usuarios tienen una codependencia y es este último concepto del que nadie habla, del que solo se trata en casa y no sale de ahí, por ello, la importancia de acercarse a espacios especializados y de que haya voluntad para sobreponerse a sus problemas.

Puntualizó que, en la actualidad, en la Clínica de Rehabilitación reciben a más adolescentes que adultos, el mayor porcentaje de pacientes se sitúa entre los 18 y 30 años, en su minoría de 45 años en adelante, todos estos presentan adicciones variadas, los procesos de recuperación son variados todo depende del paciente y el grado de dependencia, que se puede prolongar hasta los 60 días.

Comentó que, en el caso de la aplicación Sí Soy, que está disponible en Android y IOS, ayuda a los pacientes y las familias a detectar si hay abuso en el consumo de sustancias o alcohol.

Finalmente, llamó a las familias a acercarse a ayuda profesional para darle un giro a la vida y sobreponerse a las adicciones para vivir de manera armónica.