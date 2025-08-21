Conmemora IMSS EdoMéx Oriente 65 años de atención

21 agosto, 2025

Tlalnepantla, Méx.- Más de 26 mil trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente conmemoran 65 años de servicio como instancia de salud, en beneficio de casi 5 millones de derechohabientes que habitan en 58 municipios de la zona nororiente de la entidad.

Actualmente se brinda atención a 4 millones 991 mil 100 derechohabientes mediante una infraestructura integrada por 45 Unidades de Medicina Familiar (UMF), 11 hospitales, tres Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA), una Clínica de Mama y un Anexo de Extensión Hospitalaria.

Estos servicios se complementan con 49 guarderías (cinco de régimen ordinario y 44 en esquema vecinal comunitario), además de una tienda IMSS, dos velatorios, una unidad deportiva, siete Centros de Seguridad Social (CSS), tres Centros de Bienestar Social y tres subdelegaciones administrativas.

El 20 de agosto de 1960, el IMSS inició en el Estado de México la descentralización de sus servicios médicos, sociales y administrativos, con el propósito de ofrecer atención más cercana, con calidad y calidez, a la derechohabiencia y sus familias.

Ante el dinamismo económico, industrial, social y poblacional de la entidad, el Instituto determinó que las prestaciones médicas, asistenciales, económicas y administrativas quedaran bajo la responsabilidad de dos delegaciones: IMSS México Oriente e IMSS México Poniente. Esta medida optimizó el cuidado de la salud y consolidó el carácter público y social del Seguro Social en los 125 municipios mexiquenses.

Aunque este año se cumplen 65 años de la creación de esta Representación, los primeros pasos del IMSS en la región se remontan al 1 de julio de 1948, con la inauguración de la primera clínica médica equipada con los adelantos e instrumentos más modernos de la época, en beneficio de la clase trabajadora de Tlalnepantla y municipios conurbados.

Esa primera unidad médico-hospitalaria evolucionó hasta convertirse en el actual Hospital General de Gineco Obstetricia con Medicina Familiar No. 60 “Doctor Jesús Varela Rico”, ubicado en avenida Morelos No. 56, colonia San Javier, en el centro de Tlalnepantla.