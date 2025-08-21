Van Jorge Calvo y “Niño Azteca” Rodríguez por cetro absoluto de peso mosca

Ciudad de México.- El artemarcialista chihuahuense, Luis Iván “Niño Azteca” Rodríguez, se medirá frente al costarricense Jorge Calvo, en la pelea estelar de LUX 054 presentada por AMISTAD, Industronic, VINSSA y U Rent It, por el título mundial indiscutible de peso mosca, que se celebrará, el próximo viernes, en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Rodríguez (9-1-0), quien llegará como monarca interino de las 125 libras, intentará quedarse con el cetro mundial de LUX Fight League y cobrar revancha con el centroamericano, el cual le propinó el único revés que tiene en el ámbito profesional en LUX 03, realizado en la Ciudad de México en marzo de 2023.

“En estos dos años he evolucionado mis habilidades y la forma de prepararme. Jorge (Calvo) es un rival experimentado, le voy a ganar cada round y si se da, lo noqueo en el segundo, espero hacerlo”, indicó el joven chihuahuense de 25 años.

Por su parte, Calvo Martin (19-6-0), campeón absoluto de peso mosca, buscará defender nuevamente con éxito su cinturón como lo hizo en su más reciente defensa ante el regiomontano Enrique González en LUX 048.

“Terminamos otra intensa semana de entrenamiento físico junto a mi equipo. Nadie trabaja más duro que nosotros, y eso se verá el próximo viernes. Cada semana para mí es una semana roja, y toda la última década ha sido de ese color”, manifestó el campeón costarricense.

El único tropiezo de Calvo dentro de la empresa dirigida Joe Mendoza ocurrió hace casi cinco años, frente al hoy peleador de UFC, el brasileño Alessandro “Nono” Costa.

En tanto, en el combate coestelar, Kike “Locote” González (13-5-0) chocará fuerzas ante el coahuilense Paulino Siller (15-3-0), en pleito válido por las 125 libras.

“Con tanta experiencia dentro de la jaula, ahora tengo maestría en el deporte. Una vez más voy a demostrarlo. No veo un escenario en el que Paulino me ponga en problemas y yo no pueda responder. Tengo para contrarrestar cualquiera de sus ataques y en algún momento de la pelea lo voy a finalizar”, expresó el experimentado artemarcialista de 37 años.

Asimismo, el también costarricense Jefferson “Cuijen” Vargas (5-1-0) se enfrentará al ecuatoriano Aarón “Tommy Gun” Cañarte (10-3-0), quien hará su debut en la compañía más importante de Artes Marciales Mixtas (MMA) de Latinoamérica, en combate por las 145 libras.

Por su parte, el regiomontano Alán Castro (6-4-0) hará lo propio ante el tabasqueño César Vázquez (6-5-0), en la categoría gallo.

La velada principal de LUX 054 presentada por AMISTAD, Industronic, VINSSA y U Rent It, se transmitirá el próximo viernes, en vivo a nivel mundial por la plataforma UFC Fight Pass a partir de las 21:00 horas, en el idioma inglés y español.