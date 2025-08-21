Lorenzo Zaragoza luce con oro en la gimnasia artística de Asunción 2025

Asunción, Paraguay.- El bajacaliforniano Lorenzo Zaragoza Riveira tocó la gloria este jueves cosechando la medalla de oro en la final de la prueba anillos varonil en la gimnasia artística de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay, su segunda presea dentro de la competencia.

Zaragoza de 15 años, medallista de la Olimpiada Nacional, destacó con su limpia actuación que lo posicionó en el primer lugar con una puntuación 12.600, que hizo sonar el Himno Nacional en el Pabellón de Gimnasia.

Seguido del joven mexicano, el puertorriqueño Jensuel Soto obtuvo la plata con 12.566, mientras que el estadounidense Nixon Miles completó los lugares de honor con 12.033.

Esta medalla de oro es la segunda que Lorenzo Zaragoza gana en Asunción 2025 tras el bronce que se adjudicó en el inicio de las competencias en la modalidad por equipo varonil.

El resultado se une al bronce que la bajacaliforniana Dominica Escartin ganó en la final de barras asimétricas femenil con un puntaje de 12.66, por detrás de Estados Unidos y Argentina.