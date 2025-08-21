Conquistan atletas mexiquenses 9 medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Toluca, Méx.– Durante trece días de competencias de los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se celebran desde el 9 de agosto en Asunción, Paraguay, nueve atletas mexiquenses ya han conseguido su presea, lo que refrenda la tradición deportiva de alto rendimiento del Estado de México.

El primer metal llegó de la mano de Marijose Delgado Ávila, quien se colgó el bronce en la disciplina de gimnasia artística, con una rutina en la prueba de aro individual, con la que alcanzó 23.950 puntos.

Por su parte, el competidor José Alberto Cano Figueroa, integrante del seleccionado nacional de nado, obtuvo medalla de plata en la prueba de relevo estilo libre 4×200, junto con sus compañeros de equipo Andrés Dupont, Paulo Strehlke y David Medina, quienes lograron un tiempo de 7:22.12.

En la prueba de nado de mil 500 metros estilo libre, Santiago Gutiérrez Marín se adjudicó la presea de bronce al ubicarse en la tercera posición, detrás de los competidores de Colombia y Puerto Rico.

En tanto que la mexiquense Marcela Herrera Romero, junto con la selección femenil de voleibol, se alzaron con el metal plateado, manteniendo a la audiencia cautiva durante todo el encuentro.

También, Leonardo Gómez Cruz, quien forma parte de la Selección Mexicana de Taekwondo, obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de Kyorugui por equipos mixtos.

La sexta medalla llegó con Valeria Flores, la marchista mexiquense que se alzó con la plata en los 20 kilómetros de la especialidad, con un tiempo de 1:33.21.

Asimismo, Brandon Pérez Vilchis, con un tiempo de 1:24:48, alcanzó el bronce en la prueba varonil de marcha 20 kilómetros.

El primer oro se logró en la prueba de fondo de mil 500 metros femenil, gracias Dafne Pooleth Juárez Pavón, quien logró subir a lo más alto del podio tras conseguir un tiempo de 4:23.58

Y la más reciente es el segundo oro de la delegación mexiquense, obtenido por Dafne Juárez en atletismo, en los 5 mil metros con un tiempo de 15:51.27 superando el récord del 2021 que era de 15:52.80.

En los Juegos Panamericanos Junior que concluyen el sábado 23, aún participarán siete atletas mexiquenses en 8 competencias; la información sobre el calendario y medallero se encuentran en https://results.asuncion2025.org/#/schedule/daily/2025-08-23.

En total, 38 deportistas del Estado de México asisten a esta justa internacional como parte de la delegación mexicana. Estos triunfos son motivo de orgullo para el pueblo mexiquense y reflejan el talento, disciplina y entrega de sus atletas, así como el respaldo de sus familias y entrenadores.

El Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, continuará apoyando y acompañando a sus deportistas, convencido de que el deporte es una herramienta de formación, esfuerzo y trabajo en equipo que fortalece el presente y futuro de la entidad.