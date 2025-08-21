Sheinbaum llama a garantizar el derecho a la vivienda

Sonora, Méx.- La construcción de las Viviendas del Bienestar en el sector poniente de la capital sonorense ha generado una fuerte polémica luego de que residentes de fraccionamientos de alta plusvalía manifestaran su rechazo a la ubicación del proyecto, lo que ha derivado en acusaciones de carácter “clasista” que incluso llegaron a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ser consultada sobre el tema por la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, la mandataria federal sostuvo que “todos tienen derecho a la vivienda” y pidió a la funcionaria coordinarse con el gobernador Alfonso Durazo para explorar alternativas y mantener el diálogo con los vecinos inconformes.

Sheinbaum advirtió que no debe prevalecer la idea de que existen “zonas de mucha plusvalía y zonas de no”, pues ello genera divisiones sociales que no deberían existir.

El pasado lunes 18 de agosto, Durazo dio el banderazo de arranque al Programa de Vivienda para el Bienestar, con la construcción de mil 450 viviendas en un predio cercano al Estadio Fernando Valenzuela. El gobernador subrayó que Sonora fue el primer estado en entregar la totalidad de la tierra requerida para el programa y destacó que este beneficiará a 33 mil 800 familias sonorenses.

Tras las declaraciones de Sheinbaum, los vecinos inconformes respondieron a través de un posicionamiento difundido en redes sociales, donde aseguraron no oponerse al proyecto, sino a su ubicación actual. Argumentaron que la zona carece de infraestructura adecuada y que esto dificultaría la integración plena de las familias beneficiadas.

“Queremos dejar claro que no estamos en contra del proyecto, sino de su ubicación actual, que podría dificultar la integración plena y equitativa de las familias”, señalaron. Propusieron que las viviendas se construyan en áreas con mejor infraestructura, transporte público, centros educativos, servicios de salud y espacios comunes.

Finalmente, convocaron a una reunión pública con autoridades estatales y federales este jueves a las 17:30 horas en el Estadio Fernando Valenzuela, con el objetivo de buscar “una solución viable y respetuosa” que atienda tanto la necesidad de vivienda digna como la armonía urbana de Hermosillo.