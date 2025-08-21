México será sede de reunión ministerial rumbo a la COP30 en Brasil

Ciudad de México.- México recibirá a 23 representantes ambientales de América Latina y el Caribe en una reunión ministerial que se llevará a cabo los próximos 25 y 26 de agosto, con el objetivo de fortalecer el liderazgo regional en la agenda climática de cara a la Conferencia de las Partes (COP30) que tendrá lugar en noviembre en Belém, Brasil.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que el encuentro incluirá mesas de diálogo entre ministras y ministros ambientales, así como con representantes de la sociedad civil, en una convocatoria conjunta de México y Brasil.

“Tenemos posiciones comunes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ofrece esta región? Esta región ofrece soluciones basadas en la naturaleza, es la región que más agua tiene, la región que tiene una matriz energética más limpia”, señaló Bárcena durante un evento en el Tecnológico de Monterrey.

El programa contempla un diálogo en el marco de los diez años del Acuerdo de París, la presentación de la Agenda de Acción de la COP30, y un panel sobre cómo reducir la vulnerabilidad de las comunidades en la región.

Además, se abordarán las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) y los planes climáticos hacia el desarrollo sostenible. Entre las actividades destaca un conversatorio sobre financiamiento climático y la presentación de un informe de la Presidencia de la COP30 sobre la Hoja de ruta de Bakú a Belém, que dará seguimiento a los compromisos asumidos en la última cumbre.

Con este encuentro, México y Brasil buscan consolidar posiciones comunes en torno a la acción climática regional y presentar una voz unificada en la próxima cumbre global.