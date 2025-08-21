Presentan al equipo Dragones Toluca

21 agosto, 2025

Toluca, Méx.- El futbol en la capital mexiquense abre una nueva página con la llegada de Dragones FC, equipo que fue presentado de manera oficial y que participará en la Liga Premier Serie A, a partir de la temporada 2025-2026.

Más allá de ser un club debutante, Dragones quiere convertirse en un símbolo de identidad para los aficionados. Su filosofía se construye sobre las raíces locales y la experiencia de quienes alguna vez defendieron los colores de los Potros de la UAEMex, un sello que da continuidad a la tradición universitaria en el futbol profesional.

El proyecto está encabezado por Omar Ramírez Lara, director deportivo, quien apostó por un cuerpo técnico totalmente vinculado con la región: Manuel Garduño será el director técnico, acompañado de Arturo Tapia como auxiliar y Raúl Osorno en la preparación física. Todos ellos representan el espíritu de casa, con el conocimiento y la disciplina que exige el balompié competitivo.

El camino de Dragones inicia este 23 de agosto en calidad de visitante, enfrentando a Racing de Veracruz en Boca del Río. Será el primer reto para un plantel conformado por 27 jugadores, armados con la intención de dar pelea desde la primera jornada.

Una semana después, llegará el momento esperado: el debut como local en el estadio del SNTE, inmueble con capacidad para 5 mil personas y considerado patrimonio cultural. El rival será nada menos que Chapulineros de Oaxaca, duelo que marcará la presentación ante la afición toluqueña.

“Queremos un club con identidad propia y con arraigo. Dragones está hecho por y para la gente de Toluca”, señaló Ramírez Lara, convencido de que el proyecto trascenderá más allá del terreno de juego.

Con Dragones FC, Toluca reafirma su papel como semillero y tierra fértil para el futbol. El rugido apenas comienza, pero la misión es clara: conquistar corazones y dejar huella en la Liga Premier.