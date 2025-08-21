México y Dinamarca unen esfuerzos por un manejo sustentable de subproductos animales

Ciudad de México.- México y Dinamarca trabajan juntos para elevar estándares de producción y sustentabilidad en más de 260 plantas de procesamiento de subproductos animales

En el Primer Foro de Rendimiento participaron 175 especialistas y representantes de la industria, quienes compartieron experiencias y soluciones tecnológicas

El acuerdo bilateral fortalecerá la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura y consolidará a México como referente en el manejo responsable de subproductos animales

Con el objetivo de acercar mejores alimentos certificados a los animales de las y los productores de pequeña y mediana escala, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca iniciaron trabajos para fortalecer la industria mexicana de rendimiento, que agrupa a más de 260 plantas de procesamiento y comercialización de subproductos de origen animal.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) es la autoridad encargada de regular la instalación y operación de estos establecimientos —también conocidos como plantas de beneficio—, que transforman subproductos como huesos, pieles y vísceras no aptas para el consumo humano en harinas y aceites de uso animal.

En el Primer Foro de Rendimiento México-Dinamarca, organizado por el Senasica, la Embajada de Dinamarca en México y la Administración Veterinaria y de Alimentos de Dinamarca (DVFA), participaron virtualmente 175 veterinarias y veterinarios, consultoras y consultores, académicas y académicos, así como representantes de plantas de rendimiento mexicanas y empresas danesas de soluciones tecnológicas.

Esta iniciativa forma parte de la segunda fase del Proyecto de Cooperación Estratégica Sectorial para la mejora de la salud animal y la inocuidad alimentaria, que ambos países impulsan desde hace más de cinco años. Su propósito es intercambiar información sobre procesos de transformación de subproductos de origen animal, elevar estándares de producción y fortalecer las capacidades institucionales del Senasica para supervisar la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Durante el foro se abordaron:

-Los cambios en la normatividad mexicana sobre BPM próximos a entrar en vigor.

-Soluciones tecnológicas avanzadas para el tratamiento sustentable de subproductos animales.

-Herramientas de financiamiento disponibles a través del gobierno danés.

-El encuentro favoreció la creación de redes de contacto entre líderes de la industria mexicana y agencias regulatorias internacionales para identificar aliados estratégicos en la transición hacia procesos más limpios y sustentables.

-Al cierre, las agencias sanitarias de ambos países acordaron:

-Organizar talleres regionales sobre BPM y tecnología de rendimiento.

-Establecer mesas interdisciplinarias con industria, academia y autoridades regulatorias.

-Dar seguimiento al avance en certificaciones BPM y adopción de nuevas tecnologías.

Este esfuerzo bilateral refrenda el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad agroalimentaria y la innovación tecnológica, con la meta de consolidar al país como referente en el manejo responsable de subproductos animales.

Las plantas de rendimiento cuentan con equipo especializado y certificado por la Dirección General de Salud Animal del Senasica, como generadores de vapor, trituradores, molinos, cocedores, prensas mecánicas o hidráulicas, secadores, coladores y mezcladoras.

Para acompañar a la industria en la mejora de procesos, el Senasica puso a disposición el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Plantas de Rendimiento o Beneficio, disponible desde 2021 en: https://www.gob.mx/senasica/documentos/manuales-de-buenas-practicas-de-manufactura.