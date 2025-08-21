“Canelito” Pérez busca mantener su efectividad noqueadora en la CDMX

Ciudad de México.- La capital del país se prepara para una noche vibrante de boxeo con la presentación del mexiquense César “Canelito” Pérez, quien este viernes 22 de agosto volverá al encordado con la misión de mantener su paso perfecto por la vía del nocaut. El originario de Ecatepec se enfrentará al capitalino Yael Villalobos en un duelo pactado a cuatro asaltos dentro de la categoría supermosca.

La cita será en el Auditorio Fernando Espino, ubicado en la estación Juanacatlán del Metro de la Ciudad de México, escenario que promete un ambiente electrizante gracias al choque de estilos entre dos peleadores que se distinguen por su agresividad y fortaleza física.

En la ceremonia de pesaje, Pérez detuvo la báscula en 50.600 kilogramos, mostrando gran disciplina en su preparación. Su rival Villalobos, por su parte, registró 52.500 kilogramos, quedando listo para lo que se anticipa como un combate de alto voltaje.

La velada forma parte de una función organizada por Latin KO Promotions, empresa que dirige Oswaldo Küchle, en asociación con Chiquita González Boxing, sello que se ha consolidado en el impulso de nuevos talentos y que ahora apuesta por el poder de puños del “Canelito”.

Pérez, que se mantiene invicto y con efectividad perfecta de nocauts, se ha convertido en una de las cartas más llamativas del boxeo mexiquense. Su estilo frontal y su capacidad para definir las peleas en corto tiempo lo han colocado en la mira de los aficionados que buscan nuevas figuras en la división supermosca.

Villalobos, con el respaldo de su gente en la capital, llega dispuesto a arruinar la fiesta del ecatepense y demostrar que su fortaleza y hambre de triunfo pueden inclinar la balanza. El choque no solo pondrá a prueba la pegada de Pérez, sino también su resistencia ante un rival que no rehúye al intercambio.

Con ambos peleadores listos y con cuentas pendientes que saldar arriba del ring, la noche del viernes promete emociones intensas y la incógnita principal es sí el mexiquense podrá dar la campanada.