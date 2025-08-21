Reinaugura gobernadora la Unidad Deportiva “Juan del Mazo López” en Acambay

Acambay, Méx.– Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, la recreación y la convivencia familiar, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó oficialmente la rehabilitación de la Unidad Deportiva “Juan del Mazo López”, ubicada en el municipio de Acambay. Las obras forman parte de un plan integral para revitalizar espacios públicos en beneficio de la población mexiquense.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales por la mandataria estatal, quien destacó la importancia del nuevo complejo como punto de encuentro para la niñez y la juventud. “Este lugar se convertirá en un semillero de talentos y, estoy segura, permitirá que la niñez y la juventud encuentren un espacio para desarrollarse sanamente”, señaló en su publicación.

La unidad deportiva ahora cuenta con canchas de fútbol, frontón y usos múltiples, así como una pista de atletismo y juegos infantiles completamente renovados, lo que permitirá atender a una mayor diversidad de disciplinas deportivas y necesidades recreativas.

Bajo el lema El Poder de Servir, el proyecto de renovación de este lugar forma parte de una serie de intervenciones que buscan mejorar la infraestructura comunitaria en distintos municipios del Estado de México. “Realizamos obras que transforman la vida de la población mexiquense”, afirmó la funcionaria, reafirmando el compromiso de su administración con el desarrollo social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

Vecinos y deportistas locales recibieron con entusiasmo la rehabilitación, destacando el impacto positivo que tendrá en la formación de nuevas generaciones, así como en la promoción de estilos de vida saludables.

Con este tipo de acciones, la gobernadora destacó que Acambay se suma a la lista de municipios que apuestan por el deporte como herramienta de inclusión, prevención y cohesión social.

Finalmente, la Maestra Delfina Gómez reiteró que su gobierno seguirá trabajando en la recuperación de espacios públicos para ampliar las oportunidades de desarrollo en todo el territorio estatal.