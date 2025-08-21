Mohamed reconoce falta de gol

Ciudad de México.- El Deportivo Toluca quedó eliminado de la Leagues Cup 2025 tras caer en tanda de penales ante Orlando City, por lo anterior, el Director Técnico, Antonio Mohamed, aceptó que la falta de contundencia fue determinante. El equipo generó ocasiones, pero no logró concretarlas en el arco rival.

“Fue un partido muy disputado donde no fuimos capaces de hacer un gol. Creo que tuvimos las posibilidades, pero no fuimos certeros”, expresó el “Turco”, al resumir lo ocurrido en el Dignity Health Sports Park.

El Toluca mostró solidez defensiva y logró neutralizar a una de las ofensivas más peligrosas de la MLS. Sin embargo, al frente la historia fue distinta: la ausencia de claridad en el último toque pesó demasiado. En los penales, Orlando City aprovechó su localía y avanzó a semifinales, dejando a los rojos fuera de competencia.

El estratega argentino subrayó que, desde su llegada, este ha sido apenas el segundo partido en el que Toluca no marca, un detalle que considera debe servir de aprendizaje. Con autocrítica, reconoció que el reto inmediato es pasar página y enfocarse en la Liga MX. El próximo sábado enfrentarán a Cruz Azul en la Ciudad de los Deportes, un choque clave para mantener el paso competitivo en el torneo local.

El desgaste físico tras los viajes y la carga de encuentros también comienza a reflejarse en el plantel. Jugadores como Paulinho, Marcel Ruiz y Helinho han resentido la exigencia, lo que obliga al cuerpo técnico a dosificar esfuerzos. Mohamed fue claro: “Nos vamos del torneo sin perder, pero no nos sirve de nada. Quedamos eliminados porque no fuimos capaces de hacer un gol”.

Con esa reflexión, Toluca se despide de la Leagues Cup y centra su energía en el campeonato mexicano, donde la meta es recuperar el ritmo y demostrar que este tropiezo internacional puede convertirse en un impulso para lo que viene.