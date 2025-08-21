Avanza el bienestar en el EdoMéx, 1.9 millones de personas superan la pobreza: INEGI y CIEPS

Toluca, Méx.- La política social impulsada por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha permitido que 1.9 millones de mexiquenses salieran de la pobreza entre 2022 y 2024, lo que representa una reducción de 11.7 puntos porcentuales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Estas cifras, obtenidas a través de la Encuesta de Medición Multidimensional de la Pobreza 2024, confirman las estimaciones previas del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), que ya anticipaba mejoras sustanciales en los indicadores de bienestar y carencias sociales en la entidad.

El reporte oficial también subraya que 375 mil mexiquenses dejaron la pobreza extrema, reflejo de las acciones emprendidas por la administración estatal para mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, las seis carencias sociales evaluadas —rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, y acceso a alimentación nutritiva y de calidad— registraron reducciones. La más destacada fue en el acceso a la alimentación, con una baja de 5.7 puntos porcentuales.

Entre los sectores con mayores avances destaca la población femenina: más de 907 mil mujeres salieron de la pobreza, de las cuales 177 mil 481 dejaron la pobreza extrema. Además, 510 mil mujeres superaron la carencia alimentaria, con una disminución de 6.1 puntos porcentuales en este rubro.