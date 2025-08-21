Implementa IMSS EdoMéx Poniente estrategia “Cama por cama” para mejorar atención hospitalaria

Tlalnepantla, Méx.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Poniente implementa la estrategia “Cama por cama” para dar seguimiento directo a la atención que se brinda en sus unidades hospitalarias.

La titular de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente, maestra Paulina Paulin Martínez, explicó que esta estrategia inició en diciembre de 2024. Como parte de ella, el personal Técnico en Atención y Orientación a la Derechohabiencia (TAOD) realiza recorridos diarios por cada cama en los siete hospitales de esta Representación, conforme al turno correspondiente.

El propósito de esta labor es conocer la percepción del servicio, verificar si hay interconsultas o estudios pendientes, y agilizar la atención con los jefes de hospitalización, cuando sea necesario.

A inicios de 2025, la estrategia se consolidó en todos los hospitales de la Representación, acumulando hasta la fecha más de 100 mil recorridos. Diariamente, el personal visita una a una las camas para conocer la opinión de las y los pacientes, escuchar su experiencia durante la estancia y detectar áreas de mejora que contribuyan a una atención de calidad.

La titular de la Coordinación explicó que, al inicio del recorrido, se identifica a los pacientes y su ubicación en piso para verificar y agilizar el proceso médico, así como para informar los pasos siguientes en su atención.

La funcionaria invitó a la población usuaria y a sus familiares a acercarse a los módulos de Atención y Orientación, ubicados en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales, donde el personal brinda acompañamiento y recibe dudas, sugerencias o reconocimientos.