Entrega alcaldesa de Huixquilucan repavimentación de la Vialidad Barranca de Hueyetlaco

Huixquilucan, Méx.- Con una inversión de 23.9 millones de pesos, el gobierno de Huixquilucan llevó a cabo la repavimentación con concreto hidráulico de la Vialidad de la Barranca de Gueyetlaco, que tiene un aforo diario de 17 mil 400 vehículos, y se convierte en una alternativa eficiente para la conexión entre la zona de Interlomas, en Huixquilucan, con El Olivo, en Cuajimalpa, para benefició de 250 mil personas de esta región.

Durante la entrega de esta obra, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que la rehabilitación de esta avenida, la cual ayuda a agilizar el tránsito vehicular, reducir los tiempos de traslado y fortalece la seguridad vial, consistió en la repavimentación con concreto hidráulico de una superficie superior a 14 mil metros cuadrados, con una inversión de más de 23.9 millones de pesos.

“Vecinos y vecinas de Huixquilucan, sepan que continuamos trabajando 24/7 para desarrollar y mejorar la infraestructura vial en las tres zonas que conforman el municipio. Seguimos avanzando y, hoy, el territorio tiene otra cara, por ello, refrendo mi compromiso de mantener los esfuerzos para la entrega de obras enfocadas en elevar la calidad de vida para todos”, indicó la presidenta municipal.

Contreras Carrasco, agregó que esta repavimentación se llevó a cabo a marchas forzadas y se logró concluirla en poco más de dos meses, con el objetivo de optimizar la movilidad en la zona, lo que beneficia a habitantes de las colonias El Olivo y San Fernando, así como de los fraccionamientos Valle de Las Palmas y Lomas del Olivo, además de que la conectividad entre la zona de Interlomas y la alcaldía de Cuajimalpa será más fluida.

En tanto, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que, sumado a la repavimentación, se llevó a cabo la construcción de banquetas, así como el balizamiento de guarniciones, señalización y colocación de vialetas LED, con lo que se cumple un compromiso más de la alcaldesa Romina Contreras con la población.

“Es una obra que, definitivamente, cambia la movilidad y el tránsito de las personas que circulan por aquí. Esta repavimentación se desarrolló en el menor tiempo posible debido a la demanda, fue un reto, pero es otro compromiso cumplido de la alcaldesa Romina Contreras”, destacó.

Al asistir a la entrega de esta repavimentación, vecinos de las colonias aledañas agradecieron al Gobierno de Huixquilucan por mejorar su entorno y hacerlo más seguro, toda vez que, desde la primera gestión de la presidenta municipal, se han llevado a cabo obras públicas de alto impacto en las tres zonas que conforman la demarcación.

El Gobierno de Huixquilucan seguirá dando resultados con hechos que impulsan el desarrollo del territorio, lo que atrae inversión privada y coloca al municipio como un referente a nivel estatal y nacional por contar con infraestructura de calidad, destacó la alcaldesa.