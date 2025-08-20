BUAP lanza programa de acompañamiento para estudiantes embarazadas
- Redacción
- 20 agosto, 2025
Por: María Huerta
Puebla, Méx.- La BUAP habilitó inscripciones en el programa de acompañamiento psicosocial para estudiantes embarazadas, PAPEE (Programa de Acompañamiento Psicosocial a Estudiantes Embarazadas).
Dicho programa busca brindar apoyo integral a las estudiantes durante su embarazo, aborda aspectos académicos, emocionales y de salud.
La máxima casa de estudios llamó a las interesadas inscribirse en el edificio San Jerónimo (3 oriente número 403), así como en la planta baja del EMAS en Ciudad Universitaria o a través del correo electrónico: [email protected]; y [email protected].