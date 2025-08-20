Artesanos Metepec arranca con nuevos refuerzos y la mira en el ascenso

Metepec, Méx.- Los Artesanos Metepec están listos para encarar un nuevo desafío en la Liga Premier Serie B, y lo harán con un rostro renovado. La directiva apostó por reforzar todas las líneas del plantel con futbolistas formados en clubes de Primera División, convencidos de que el trabajo del estratega Gustavo Contreras puede llevarlos a luchar por el ascenso.

En la defensa, el equipo contará con la juventud y proyección de Francisco Hernández, zaguero de 21 años con paso por el C.F. América en categorías Sub-15 y Sub-17, así como experiencia en el Deportivo Toluca en Sub-18 y Sub-23. Su más reciente etapa en Mineros de Fresnillo FC lo avala como un jugador sólido para la retaguardia.

El medio campo también se ha fortalecido con dos incorporaciones que prometen equilibrio y creatividad. Dilan Dávila, procedente del Club CDM y con experiencia en las inferiores del Toluca, aportará desequilibrio y talento. A su lado estará Carlo Montes, mediocampista que ha defendido los colores de Querétaro FC, FC Juárez y CD San Juan del Río, sumando así recorrido en distintas competiciones juveniles y de desarrollo.

En el ataque, la “Ola Morada” encontró dinamita en los botines de Sergio Vázquez Villanueva, delantero que ya brilló con Aguacateros CD Uruapan y que también militó en Atlético Morelia. Conocido por su capacidad goleadora, será la carta fuerte en ofensiva. A él se suma Enrique Gómez Iturbe, extremo formado en las fuerzas básicas del Deportivo Toluca, cuyo desequilibrio y velocidad serán claves para abrir espacios en la ofensiva.

El debut del conjunto morado será este sábado 23 de agosto, en territorio michoacano, cuando visiten a los Aguacateros CD Uruapan en el estadio Hermanos López Rayón, a las 16:00 horas. El encuentro marcará el inicio de la era Contreras al frente de un equipo que busca competir con intensidad desde la primera jornada.

Los refuerzos llegan con una meta clara: mantener al club entre los protagonistas de la Serie B y alimentar la ilusión de llegar a la Serie A. En Metepec se respira optimismo, y la afición sabe que el sueño del ascenso sigue más vivo que nunca.