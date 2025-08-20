Fracaso internacional de los Diablos Rojos del Toluca

Carson, California.- Los Diablos Rojos del Toluca sumaron un nuevo tropiezo internacional tras ser eliminados en los cuartos de final de la Leagues Cup por el Orlando City, en duelo celebrado en el Dignity Health Sports Park. El conjunto mexiquense, que había generado expectativas con un plantel competitivo, volvió a quedarse corto en la búsqueda de trascender fuera de la Liga MX.

El partido comenzó con sobresaltos. Apenas al minuto 4, Alex Freeman estremeció a los escarlatas con un tanto que, tras la revisión del VAR, fue invalidado por posición adelantada. Toluca respiraba, aunque la tensión en el banquillo de Antonio Mohamed no tardó en hacerse notar.

La primera mitad se caracterizó por un intercambio de aproximaciones, con Helinho y Paulinho buscando el arco rival, pero sin contundencia. Orlando, por su parte, apeló a la velocidad y al juego directo, logrando inquietar a la zaga mexiquense. Al 16’, Martín Ojeda también celebró, pero otra vez la tecnología anuló el gol por fuera de lugar. Los Diablos se salvaban por segunda ocasión y comenzaban a sufrir el desgaste emocional.

En el complemento, el duelo se trabó en el medio campo. El Toluca mostró orden defensivo, pero careció de creatividad ofensiva para vulnerar a un Orlando que supo resistir. En la recta final, Juan Pablo Domínguez intentó con un disparo de larga distancia, aunque el esférico se fue apenas desviado.

La definición llegó desde los once pasos, donde la fortuna no estuvo del lado escarlata. Nico Castro y el propio Domínguez fallaron sus ejecuciones, mientras que Pedro Gallese se erigió en figura al detener los disparos y, además, convertir el penal decisivo que selló el pase del equipo de la MLS a semifinales.

La eliminación representó un duro golpe para un Toluca que buscaba revancha internacional. Sin embargo, el calendario no da tregua: el próximo sábado 23 de agosto los Diablos visitarán a Cruz Azul en la jornada 6 de la Liga MX, duelo a celebrarse en la Ciudad de México y que marcará la oportunidad inmediata de cambiar la narrativa y reencontrarse con su afición.