Estadio Azteca garantiza lugar a sus palqueros rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México.- El conflicto generado por los palcos del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026 llegó a su fin. Los dueños de estos espacios exclusivos tendrán asegurado su asiento durante la justa mundialista sin pagar un solo peso extra, luego de que Emilio Azcárraga interviniera directamente para blindar la presencia de sus socios más cercanos.

La disputa se encendió cuando la FIFA asumió el control del Coloso de Santa Úrsula y los palqueros advirtieron que no habían sido contemplados en el esquema de boletaje para el torneo. Ante ello, amagaron con recurrir a acciones legales y llevar el caso a tribunales, lo que amenazaba con abrir un frente judicial en plena cuenta regresiva hacia el evento deportivo más importante del planeta.

La solución se destrabó gracias a la decisión de Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, quien pactó absorber los costos y garantizar que los propietarios con derechos históricos no quedaran fuera de la máxima cita del futbol. Este gesto desactivó la tensión y evitó un escándalo que habría dañado la imagen del inmueble.

El acuerdo fue celebrado por la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, que durante semanas había ejercido presión con reclamos formales. La agrupación sostuvo desde un inicio que los dueños de estos espacios no estaban dispuestos a renunciar a un derecho adquirido tras décadas de historia. Finalmente, la negociación cumplió con su exigencia: estar presentes en los partidos mundialistas.

De esta forma, el Estadio Banorte-Azteca garantiza estabilidad rumbo a 2026. Los palcos, considerados un símbolo de tradición, exclusividad y prestigio en el futbol mexicano, mantendrán a sus ocupantes sin sobresaltos legales.

Con el tema resuelto, el recinto más emblemático del país se concentra en su transformación y modernización para recibir la justa global. Así, el Azteca se alista para brillar ante los ojos del mundo y, al mismo tiempo, honrar la fidelidad de quienes lo han acompañado durante décadas desde sus espacios más privilegiados.