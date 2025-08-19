Diputada impulsará iniciativa para el uso de la IA y acercarla a mujeres emprendedoras

Toluca, Méx.- La diputada local Angélica Pérez Cerón anunció que en el transcurso de este año presentará una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado de México, para el uso de la materia de inteligencia artificial (IA) y garantizar que las mujeres, especialmente emprendedoras, tengan acceso a capacitación y a esas herramientas

En entrevista, luego de encabezar el evento de mujeres “Ellas en la IA: Rompiendo Barreras, Creando Oportunidades”, la legisladora reconoció que muchas aún enfrentan rezagos tecnológicos. “Tenemos teléfonos de mucha tecnología, pero pocas veces sabemos qué aplicaciones usar o cómo aprovecharlas”, señaló.

Por ello -dijo- la prioridad será legislar para que existan políticas públicas que impulsen la capacitación digital y la inclusión de comunidades rurales, donde incluso persisten carencias básicas como electricidad e internet.

Pérez Cerón, destacó que la IA puede ser un aliado estratégico para que las mujeres fortalezcan sus negocios sin perder su esencia: “La inteligencia artificial no sustituye la creatividad ni la esencia femenina, pero sí puede aprender de los productos y ayudarnos a crecer”, puntualizó.

Subrayó la urgencia de trabajar en un marco regulatorio que evite abusos y garantice un uso ético de la IA, “No podemos esperar a que vengan lineamientos solo desde la federación; desde lo local también debemos impulsar normas, incluso hasta reformas al Código Penal, para proteger a las mujeres”.

Pérez Cerón adelantó que se organizarán mesas de trabajo con distintas redes de emprendedoras y dependencias estatales, con el fin de construir una propuesta sólida que permita democratizar el acceso a la tecnología. “La Inteligencia Artificial es solo una herramienta; la tarea de quienes legislamos es darle un cauce humano y social”, concluyó.