“Tu vida importa”, campaña a la que se suma la APYCM

Toluca, Méx.- La Asociación de Periodistas y Comunicadores Mexiquenses, se sumó a la Campaña “Tu Vida Importa”, que tiene como objetivo visibilizar el grave problema del suicidio en México y donde la entidad mexiquense encabeza el primer lugar a nivel nacional.

La campaña durará hasta el próximo 10 de septiembre, en el Marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y que tendrá diversas actividades como entrevistas, conferencias, exposiciones fotográficas, talleres entre otros para recaudar fondos para el pago de terapias psicológicas.

La presidenta de APYCM, Lupita Escobar y Alfonso Acosta, Tesorero, manifestaron su respaldo a esta iniciativa en favor de una sociedad sana mentalmente.

La presidenta de REDIMEE, Verónica Díaz, de manera conjunta con AAPAE, que encabeza Karen Ramírez y el Blog de Ro, de la ponente Roció Hernández, coordinarán las actividades con diferentes aliados, como la APYCM, a fin de hacer visible la importancia de la salud mental.