Abre la Unidad de Atención a la Salud Mental y las Adicciones en San Mateo Atenco

San Mateo Atenco, Méx.- La presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra inauguró la Unidad de Atención Primaria a la Salud Mental y Adicciones (UAPA) y puso en marcha la Estrategia “Unidos por la vida”, con lo cual fortalece las acciones del gobierno local para promover el cuidado de la salud mental entre la población y, con ello, prevenir y atender conductas suicidas.

Asimismo, y por considerarla una acción sustancial para el logro de tales objetivos, Ana Muñiz Neyra conformó la Red de Vigilantes para la Prevención del Suicidio, integrada por autoridades auxiliares, delegados juveniles, vecinas, vecinos, empresarios y representantes de medios de comunicación local.

La alcaldesa subrayó que la salud mental es tan importante como la salud física, y que invertir en su cuidado significa garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo de la sociedad: “hoy no solo inauguramos un espacio físico, sino que damos paso a la esperanza, al apoyo y a un compromiso profundo con la vida y la dignidad de cada atenquense. Estamos unidos por la vida”, afirmó.

La UAPA San Mateo Atenco ofrece atención gratuita y especializada a través de un equipo multidisciplinario de psicólogos, médicos y trabajadores sociales, que brindan orientación, acompañamiento y tratamientos integrales a pacientes y sus familias.

Por su parte, el director municipal de Salud, Rolando Salinas Espinoza, informó que ya se han brindado 220 consultas psicológicas; 184 personas han recibido orientación preventiva; 48 familias son atendidas en talleres de prevención de adicciones; se han aplicado 29 pruebas psicológicas de evaluación y orientación, más 15 pruebas toxicológicas con seguimiento activo; además mil 200 estudiantes han sido atendidos mediante la estrategia denominada “Unidos por las Escuelas Libres de Adicciones.”

A este acto asistió el director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, doctor José Raúl Naveda Padilla, quien reconoció el liderazgo de la presidenta Ana Muñiz Neyra y destacó que de esta forma San Mateo Atenco se suma a las acciones estratégicas del Gobierno del Estado de México para derribar estigmas y atender la salud mental con profesionalismo, cercanía y humanidad.

Naveda Padilla refrendó la disposición de acompañamiento del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud estatal, para seguir trabajando unidos por el bienestar de las familias atenquenses.

Ana Muñiz Neyra exhortó a la Legislatura local a asignar más recursos a los gobiernos municipales para fortalecer estos esfuerzos en toda la entidad; “no podemos tapar el sol con un dedo, debemos reconocer que como familia y comunidad a veces fallamos y que no debemos dejar solos a quienes enfrentan una enfermedad mental, alteraciones emocionales o una adicción.”

“Todas y todos podemos ser parte de esta red de apoyo; a veces, basta con escuchar, estar atentos y tender una mano, para salvar vidas y acompaña a quienes enfrentan estrés, depresión, ansiedad o pensamientos suicidas. En San Mateo Atenco, apostar por la salud mental es apostar por la vida.”

Afirmó que estas acciones son parte de una política pública de largo plazo para garantizar el acceso a servicios de salud mental en el municipio. La meta, dijo, es construir un entorno social más empático, informado y preparado para afrontar los desafíos actuales de la salud mental y emocional.

La Unidad de Atención Primaria a la Salud Mental y Adicciones (UAPA) se ubica en el Andador Miguel Hidalgo núm. 125, barrio de San Nicolás, a un costado de la Plaza Cívica Benito Juárez; funciona de lunes a viernes, de las 9:00 a las 17: horas.