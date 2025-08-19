Atienden a más de 37 mil pacientes con cáncer en el Centro Oncológico del ISSEMYM

Toluca, Méx.- El Centro Oncológico Estatal “Dr. José Luis Barrera Franco” cumple 20 años de dar atención digna, especializada y de vanguardia para pacientes con cáncer. Desde su apertura, este espacio del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) ha beneficiado a más de 37 mil 500 pacientes.

Durante este periodo se han aplicado 270 mil quimioterapias, se han realizado 212 mil sesiones de radioterapia y se han efectuado casi 40 mil cirugías oncológicas.

Actualmente, más de 21 mil pacientes reciben vigilancia o tratamiento activo por parte de un equipo médico que ha crecido de 18 a 82 especialistas.

Ignacio Salgado García, Director General del ISSEMYM, señaló que con el liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se ha fortalecido la salud y la lucha contra el cáncer a través de acciones orientadas a la prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y cuidado integral de las y los pacientes.

Además, ha incorporado tecnología sofisticada que lo coloca a la altura de las instituciones más avanzadas del país. Entre ellas se encuentran:

PET-CT (tomógrafo por emisión de positrones), que ayuda a detectar tumores.

SPECT-CT, que brinda imágenes más completas y precisas sobre la función y estructura de órganos y tejidos, facilitando diagnósticos y tratamientos más efectivos.

Acelerador lineal de última generación, que trata el cáncer a través de radiación, bajo un espectro de precisión milimétrica que minimiza lesiones periféricas.

Sistema de enfriamiento cefálico Digni Cap, que reduce la caída del cabello en pacientes durante la quimioterapia.

El Centro Oncológico Estatal también ha sido un semillero de conocimiento con tres programas de posgrado y la formación de 12 generaciones de médicos especialistas, además de participar en más de 60 ensayos clínicos.

Fidel García Millán, Director del Centro Oncológico Estatal, afirmó que este aniversario no solo representa dos décadas de trabajo, sino también la consolidación de un modelo integral que combina ciencia, tecnología y humanidad.

En este marco, se realizó la Jornada Académica de Aniversario, la cual reunió a especialistas nacionales e internacionales para compartir experiencias y adquirir nuevos conocimientos en el tratamiento del cáncer, fortaleciendo así la excelencia médica de la institución. Además, se entregaron reconocimientos a las y los servidores públicos cofundadores de este centro de alta especialidad.