Azucena Cisneros convoca a la comunidad a vencer al “monstruo de la basura” en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Más de 150 mil personas se enfrentarán al “monstruo de la basura” en Ecatepec el próximo domingo 7 de septiembre, quienes buscarán obtener el Récord Guinness del mayor número de participantes recogiendo residuos simultáneamente durante 15 minutos, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En la conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal de Ecatepec pidió a la población participar en alguno de los 400 puntos de recolección establecidos para lograr dicho récord, actualmente en poder de Japón, con 146 mil 700 personas.

Agregó que a las 9:00 horas del 7 de septiembre el sonido de silbatos activará a los participantes, quienes durante 15 minutos recogerán basura en los 400 puntos registrados, con supervisión de personal de Récord Guinness y dos empresas auditoras, que realizarán el conteo de participantes y revisarán el tema de medio ambiente.

Cisneros Coss dijo que el gobierno del Estado de México se sumará a las acciones y es necesaria la participación de todos los sectores sociales de Ecatepec para lograr el Récord, entre ellos empresarial, comerciantes, tianguistas y de alumnos de escuelas de Ecatepec y feligreses de las diversas Iglesias que operan en el municipio, en lo que será un esfuerzo colectivo.

Dijo que “no se trata solamente de un récord, es un esfuerzo de participación ciudadana para poder generar una cultura de limpieza y prevención que impacte directamente en la seguridad de todos, porque lo sabemos: Calles sucias, con baches y sin iluminación, generan inseguridad”.

Añadió que también mostrarán que los habitantes de Ecatepec pueden cambiar la imagen urbana del municipio, promover la participación comunitaria y la vinculación, así como la apropiación del territorio y el empoderamiento de las comunidades.

“Es mostrarle al mundo que Ecatepec es capaz de cerrar filas, estar unidos por cambiar sus territorios, romper estigmas por supuesto y saber que Ecatepec puede ser una zona conurbada, transformada y convertirse en una nueva centralidad, con lo que necesita la gente, que es calidad de vida, que es la transformación en positivo y que estamos avanzando muchísimo en todo”, reiteró.

Pável Canek Flores Chaveste, encargado de despacho de la Dirección de Bienestar, mencionó que se tienen que cumplir diversas reglas para obtener el récord del mayor número de personas recolectando basura de forma simultánea en espacios públicos de Ecatepec, como la vía pública, deportivos, barrancas y plazas, entre otros, con herramientas manuales, así como en lotes baldíos siempre y cuando se cuente con autorización de los propietarios.

Explicó que los participantes deberán colectar residuos orgánicos (restos de alimentos) en bolsas color verde, inorgánicos (plásticos y otros) en bolsas azules y sanitarios (como papel de baño y toallas sanitarias) en bolsas grises.

Mencionó que en las redes sociales del gobierno de Ecatepec están detallados los requisitos, los puntos de colecta y el registro previo para el evento, aunque también pueden registrarse el mismo día en los sitios de recolección.