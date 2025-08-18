Zinacantepec reconoce a su juventud con el Premio Municipal “Jóvenes Avanzando 2025”

Zinacantepec, Méx.- El gobierno municipal de Zinacantepec, encabezado por Manuel Vilchis Viveros, entregó el Premio Municipal de la Juventud “Jóvenes Avanzando 2025”, una distinción que reconoce a jóvenes destacados por sus aportaciones en los ámbitos social, académico, cultural, deportivo y económico.

En una ceremonia solemne realizada el 15 de agosto, el alcalde resaltó que la juventud no solo representa el futuro, sino que es un actor activo en la transformación social del presente. “Estamos convencidos de que su energía, talento y liderazgo son esenciales para construir un municipio más justo, inclusivo y con visión de futuro”, expresó Vilchis Viveros.

Durante el evento, se entregaron seis galardones: Zaira Ximena Jasso Torres, Premio a la inclusión. Kevin Daniel González López, Premio a la labor social. Gabriela Sánchez Delgado, Premio a la trayectoria académica. Santiago Conzuelo García, Premio al joven con actitud deportiva. Ariana Xidaní Hernández García, Premio a la trayectoria artística y cultural. Mitzi Nayeli Fabela Reynoso, Premio a la juventud emprendedora.

El reconocimiento busca visibilizar el potencial transformador de las juventudes y forma parte de un proyecto integral de la administración 2025–2027 para impulsar políticas públicas con visión de largo plazo.

En el acto también participaron la diputada Alejandra Figueroa Adame, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXII Legislatura local, e integrantes del cabildo. Figueroa Adame destacó la importancia de este tipo de iniciativas en el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado el 12 de agosto, y reconoció el papel protagónico de las y los jóvenes en la vida pública del país.

Asimismo, la ganadora del Premio Municipal de la Juventud 2024, Diana Sarahi Villalba Cuero, compartió un mensaje a la comunidad juvenil, donde subrayó la relevancia de estos espacios para inspirar a nuevas generaciones.

Con el Premio “Jóvenes Avanzando 2025”, Zinacantepec reafirma su compromiso con la construcción de una agenda juvenil incluyente, participativa y transformadora, donde las juventudes sean protagonistas del presente y arquitectas del futuro.