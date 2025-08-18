Congresistas respaldan fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana

Texcoco, Méx.- Los diputados Francisco Vázquez y Maurilio Hernández, presidentes de la Junta de Coordinación Política y la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, participaron en el acto inaugural del Congreso Internacional de Educación, Tendencias para la Excelencia Educativa.

Durante el evento, la gobernadora Delfina Gómez reconoció el respaldo del congreso al Plan de Desarrollo del Estado de México y su presupuesto, los cuales han sido aprobados por el Poder Legislativo.

Los diputados José Francisco Vázquez Rodríguez y Maurilio Hernández González, presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, respectivamente, participaron en la inauguración del Congreso Internacional de Educación: Tendencias para la Excelencia Educativa — encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez — cuyo fin es fortalecer la Nueva Escuela Mexicana y transitar a una educación de excelencia, incluyente y con sentido social.

En el evento, al que también acudieron diputadas y diputados locales, entre ellos, Rigoberto Vargas Cervantes, presidente de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, la mandataria mexiquense destacó que este tipo de acciones son posibles gracias al trabajo coordinado con el Poder Legislativo, que ha respaldado iniciativas clave como el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029 y su presupuesto. En este sentido, subrayó que invertir en educación genera múltiples beneficios para la sociedad.

Añadió que este congreso contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo, entre ellos la revalorización del personal docente y administrativo del sector educativo, con su formación y actualización en congruencia con la Nueva Escuela Mexicana, concebida como un modelo educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario, orientado a la formación integral de las y los estudiantes.

A la inauguración también asistieron Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno estatal, personas líderes magisteriales del ámbito federal y estatal, así como especialistas y ponentes nacionales e internacionales.