Este año fueron sembradas más de 20 mil hectáreas de maíz

Toluca, Méx.- La secretaria del Campo del Estado de México, María Eugenia Rojano Valdés, destacó la importancia de fortalecer la producción de maíz en la entidad, al señalar que este cultivo no solo es alimento base, sino también parte esencial de la cultura, tradiciones y desarrollo de los pueblos mexiquenses.

Explicó que en los municipios productores de la entidad se sembraron este año más de 20 mil hectáreas de maíz, lo que generó una producción superior a las 77 mil toneladas, cifra que refleja el esfuerzo de las comunidades campesinas y la riqueza agrícola del Estado de México.

Rojano Valdés subrayó que el maíz es un símbolo que une a las comunidades y representa la esencia de los mexicanos, en especial de los mexiquenses, pues está presente en sus costumbres y prácticas tradicionales, particularmente en los pueblos originarios que contribuyen al fortalecimiento de la identidad estatal.

Asimismo, llamó a las y los productores a mantener la confianza en el gobierno estatal, recordando que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha reiterado su compromiso con el campo y con quienes trabajan la tierra, ya que “el único poder que tiene este gobierno es servir al pueblo”.

Finalmente, la Secretaría del Campo dijo que cada día el gobierno mexiquense refrenda su apoyo al sector agrícola y su compromiso de seguir impulsando políticas que fortalezcan la producción de alimentos, garanticen la seguridad alimentaria y preserven la cultura agrícola del Estado de México.