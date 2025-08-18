Metepec impulsa su economía y cultura con la exitosa 4ª Feria del Barro y el Taco

Metepec, Méx.- El municipio de Metepec reafirma su liderazgo económico y cultural con la inauguración de la cuarta edición de la Feria del Barro y el Taco, un evento que une tradición, gastronomía y desarrollo local en una experiencia única para residentes y visitantes.

El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, encabezó la ceremonia de apertura, destacando la importancia de esta feria no solo como una celebración culinaria, sino también como un motor de la economía local. “Con más de 18 mil unidades económicas formales, Metepec es un ejemplo de generación de ingresos y riqueza que impulsa a toda la zona metropolitana”, señaló el alcalde durante el evento.

La Feria del Barro y el Taco se ha consolidado en los últimos años como un espacio donde artesanos y emprendedores locales exhiben y venden su trabajo, además de poner en alto las tradiciones gastronómicas mexicanas. En esta edición, que se realizó del 15 al 17 de agosto, más de 30 expositores ofrecieron a los asistentes una amplia variedad de tacos, que van desde los clásicos como pastor y bistec, hasta los más exóticos, como los preparados con alacrán, tarántula, chapulines, gusanos de maguey, cocodrilo, jabalí, avestruz, búfalo y venado cola blanca.

El alcalde Fernando Flores aprovechó la ocasión para reconocer el esfuerzo y la dedicación de los artesanos y restauranteros locales. “Celebramos la Feria del Barro y el Taco por cuarto año consecutivo en Metepec. Gracias a las y los artesanos y restaurantes que están resaltando con orgullo nuestra cocina y tradiciones”, escribió en sus redes sociales.

Además, el presidente municipal destacó que la administración que encabeza está comprometida con el apoyo a emprendedores y pequeños empresarios, mediante programas como la Escuela de Negocios, que ofrece capacitación y esquemas de financiamiento. “Este evento es una razón fundamental para apoyar y empoderar a quienes trabajan día a día por consolidar sus proyectos, generando un círculo virtuoso que se traduce en progreso y bienestar para toda la comunidad”, añadió.

La feria, que fusiona la riqueza artesanal del barro con la diversidad gastronómica de los tacos, además de promover el turismo familiar, se ha convertido en un atractivo importante dentro del calendario cultural y económico del municipio. La afluencia de visitantes no solo fortalece la economía local, sino que también promueve la preservación de las tradiciones mexicanas en un entorno moderno y dinámico.

Con esta cuarta edición, Metepec no solo celebra su identidad, sino que también consolida un modelo de desarrollo económico que privilegia el talento local, la cultura y la innovación.