Falla en juego mecánico exhibe ineptitud de la presidenta Bety Sánchez Galindo en la feria de Zacatlán

*La feria de Zacatlán volvió a convertirse en un foco de caos y peligro.

Puebla, Méx.- La noche del sábado, un juego mecánico presentó una grave falla y quedó inmovilizado, atrapó a personas en dos canastillas, una a gran altura, generó pánico entre los asistentes.

El rescate fue realizado por elementos de Protección Civil, bomberos, policía estatal, marina y policía auxiliar, quienes con sogas y escaleras auxiliaron a las personas afectadas.

Sin embargo, lo más preocupante es que este accidente pudo haberse evitado si el ayuntamiento de la presidenta Bety Sánchez Galindo, hubiera garantizado una verdadera revisión y certificación de los juegos mecánicos antes de ponerlos en operación.