Realizan primera Feria del Maíz en Ixtlahuaca

Ixtlahuaca, Méx.- En el municipio de Ixtlahuaca, se llevó a cabo la primera edición de la Feria del Maíz, un evento que busca convertirse en tradición anual y para fortalecer la identidad cultural del municipio, impulsar la economía local y generar espacios de convivencia familiar.

Acompañada de las secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco y del Campo, María Eugenia Rojano, en representación de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, la alcaldesa de Ixtlahuaca, Guadalupe Díaz Avilez, señaló que esta Primera Feria del Maíz, se realiza en estas fechas, pues, responde a la tradición agrícola local, ya que el 14 y 15 de agosto los campesinos celebran la bendición de las milpas y los elotes, una costumbre arraigada en la región.

Por ello es que destacó la alcaldesa que este encuentro cultural tuvo como propósito fortalecer la identidad ixtlahuaquense y brindar opciones recreativas a las familias.

“Estamos muy felices de recibir a los vecinos de Ixtlahuaca y de los municipios cercanos”. En la feria, los asistentes se deleitaron con la Orquesta Filarmónica del Estado de México, el concurso de la Reina del Maíz, juegos mecánicos, venta de alimentos típicos, stands con objetos que se fabrican en la zona, así como un baile popular con el grupo Los Cuicillos”, señaló.

Dio a conocer Díaz Avilez, que en esta primera edición participaron más de 100 artesanos y emprendedores, además de 50 adultos mayores que ofrecieron diversos productos. Mencionó que alrededor de 10 mil personas asistieron al magno evento durante los dos días de actividades.

Y que la feria requirió una inversión inicial de dos millones de pesos, aprobada por el cabildo, con la expectativa de recuperar parte de los recursos mediante la venta de boletos, estacionamiento y consumo en los stands. El costo del estacionamiento se fijó en 100 pesos.

Señaló que, más allá de la derrama económica, el objetivo central es reconstruir el tejido social mediante espacios seguros y 100% familiares.

“Queremos que las familias ixtlahuaquenses tengan un lugar digno donde convivir y disfrutar de su cultura, su gastronomía y su música, y que este evento se convierta en parte de la identidad de nuestro municipio”, concluyó.

Mientras que, las secretarías de Cultura y Turismo; y del Campo, Nelly Carrasco y María Eugenia Rojano, respectivamente, en representación de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, coincidieron en señalar que el gobierno mexiquense seguirá apoyando a los municipios en eventos para que estos no pierdan sus tradiciones como la feria del Maíz en su primera edición.