Llega el ballet “El Lago de los Cisnes” con la participación de la OFiT en el Teatro Morelos

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El Ayuntamiento de Toluca, a través de la Dirección de Educación, Cultura y Turismo, en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFIT) y la productora CulturArte, presentarán una nueva y majestuosa producción del ballet clásico por excelencia: “El Lago de los Cisnes”, de Piotr Ilich Chaikovski.

Este impresionante espectáculo, que promete conmover y cautivar a toda la familia, tendrá lugar en el Teatro Morelos de Toluca el próximo sábado 27 a la 1:00 p.m. y 7:00 p.m. y domingo 28 de septiembre a las 5:00 p.m., con un elenco de más de 130 artistas en escena, y la participación en vivo de 88 músicos bajo la batuta del maestro Gerardo Urbán y Fernández, director general de la OFiT.

Durante la conferencia de prensa, el maestro Urbán y Fernández destacó que este montaje responde a la visión del presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, de acercar espectáculos de alto nivel a toda la población. “La cultura debe estar al servicio de todos”, expresó.

El maestro Gerardo Urbán y Fernández adelantó que esta versión del Lago de los Cisnes ofrecerá un final inesperado, acompañado de una escenografía y vestuario renovados que sorprenderán al público. “Queremos que Toluca viva una experiencia inmersiva, que cada función sea inolvidable y conmueva hasta el último espectador”, aseguró.

Esta nueva versión del ballet, considerado la obra maestra del compositor Piotr Ilich Chaikovski, contará con la dirección artística de la maestra Dilza Bustabad, quien anunció con entusiasmo que por primera vez en Toluca se presentará la exigente y refinada técnica de danza rusa, un hito que pocas compañías en el mundo alcanzan. “Cada año hemos crecido en técnica y número de bailarines; además, esta es una plataforma para proyectar a jóvenes talentos mexicanos y mexiquenses”, afirmó.

Por su parte, Francisco Mejía, productor de CulturArte, subrayó que el objetivo de esta colaboración es democratizar el acceso a la cultura, destacando el gran esfuerzo para ofrecer cuotas de recuperación accesibles, con boletos numerados desde $150 pesos, permitiendo que un espectáculo de nivel internacional esté al alcance de más familias.

Además, indicó que quienes asistan al Lago de los Cisnes obtendrán un descuento especial para las funciones decembrinas de “El Cascanueces y el Rey Ratón”, reafirmando el compromiso de mantener una cartelera cultural continua y de calidad en la ciudad.

La producción general está a cargo de CulturArte, organización que ha sido pieza clave en la realización de eventos culturales masivos de alta calidad en la capital mexiquense.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia mágica. Las localidades están disponibles en la taquilla 1 del Teatro Morelos, en la oficina de la OFIT y a través de la taquilla digital en www.culturarte.org

Las localidades están numeradas con una cuota de recuperación de $150 a $750 pesos. El evento es recomendado para toda la familia.

Para más información, comunicarse a los teléfonos 722 1570102 y 722 2373884, o en las cuentas sociales del Ayuntamiento de Toluca.