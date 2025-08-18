Despiden vacaciones de verano en Fallen Leaf Campground

South Lake Tahoe, California.- Entonando canciones, alrededor de la fogata donde asan malvaviscos, después de disfrutar un día en Fallen Leaf Lake, la joya alpina de California, los niños jóvenes, con sus familias y amigos se despiden de las vacaciones de verano en este hermoso lugar,

Fallen Leaf Lake, es considerado un tesoro natural y se convierte en el escape perfecto para quienes buscan la tranquilidad de un entorno alpino sin alejarse demasiado de la energía vibrante de Lake Tahoe.

Situado a solo una milla al suroeste, este pintoresco lago se distingue por su ambiente, aguas cristalinas y vistas imponentes que invitan a la aventura.

Ubicado en un cañón alpino cerca de la orilla sur del lago Tahoe, Fallen Leaf Lake ofrece a sus visitantes actividades de todo tipo y para todos los gustos, es decir, un sinfín de actividades al aire libre que lo convierte en un paraíso para los amantes de la naturaleza.

Este Parque además de ofrecer sitios para acampar, es un punto de partida para quien le gusta hacer senderismo.

El sendero Moraine de una milla, 1.6 kilómetros de longitud lo visitan los más experimentados, los senderos de Glen Alpine y Mount Tallac brindan acceso a la vasta Desolation Wilderness , con opciones ideales para caminatas de un día o rutas de mochilismo.

El lago invita a practicar en deportes acuáticos como el remo, kayak y piragüismo, aunque algunos visitantes solo disfrutan nadar en sus frescas aguas.

Los ciclistas pueden disfrutar del sendero Pope-Baldwin, que corre paralelo a la autopista 89, ofreciendo un paseo agradable a través del bosque.

También se puede pescar en lago y hay otras opciones para los visitantes que es la observación de la vida silvestre es una actividad gratificante que permite conectarse con el entorno natural.

Fallen Leaf Lake ofrece opciones para acampar en pequeñas y grandes tiendas de campaña,o hay quien lleva camper para una estadía en la naturaleza.

El Fallen Leaf Campground, es el principal de la zona, para acampar, cuenta con baños, duchas de pago, agua potable y parrillas en cada sitio.

Destaca la presencia de casilleros a “prueba de osos”, para guardar alimentos, una medida obligatoria para la seguridad de todos los visitantes.

Además, el campamento cuenta con la opción de alquilar yurtas o cabañas equipadas con calefacción y camas, perfectas para quienes buscan, mayor comodidad.

Dada su alta popularidad, hay que hacer reservar con hasta seis meses de antelación a través de Recreation.gov.