Atienden colapso de barda y desgajamiento en Toluca

Toluca, Méx.- Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección, y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, atendieron el colapso de una barda en los campos de futbol, en Santiago Tlacotepec, derivado de las recientes lluvias.

Personal del Gobierno municipal acudió al llamado registrado durante la noche del domingo, en la calle Cristo Rey esquina Sor Juana Inés de la Cruz, donde se detectó que el derrumbe fue a causa del reblandecimiento de la tierra, el cual no ocasionó afectaciones a terceros, por lo cual se realizaron labores de retiro de escombro, para garantizar la seguridad en la zona.

Es de mencionar que la vialidad se encuentra liberada, y a su vez brigadas de la Dirección General de Obras Públicas y del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) se encuentran en el lugar realizando maniobras de limpieza, de ahí que se solicita a los vecinos tener paciencia durante la realización de los trabajos.

De igual manera, el Personal del Gobierno municipal atendió el desgajamiento menor de tierra en la calle Campamento, Barrio de Los Cipreses en la delegación Santiago Tlaxomulco, que obstruía el paso seguro de personas y vehículos.

Para salvaguardar a la población y proteger los bienes inmuebles, el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) y Protección Civil realizaron la demolición controlada de la mampostería afectada por el reblandecimiento del terreno a causa de las lluvias registradas en días anteriores, para ello utilizaron maquinaria especializada.

El Gobierno municipal reafirma su compromiso de actuar con prontitud ante contingencias para proteger a las familias toluqueñas y para ello les recuerda que pueden comunicarse al 911.