Invitan a participan en el Programa de Canje de Armas 2025 en Metepec

Metepec, Méx.- Con el objetivo de reforzar la seguridad pública y fomentar la cultura de la paz, la Policía Municipal de Metepec anunció que el Programa de Canje de Armas 2025, se llevará a cabo del 8 al 13 de septiembre en la Plaza Juárez del municipio.

La iniciativa, impulsada en coordinación con autoridades estatales y federales, busca reducir la presencia de armas de fuego en los hogares y prevenir su uso en actos delictivos o violentos. Como parte del programa, los ciudadanos podrán entregar de forma voluntaria, anónima y sin ninguna repercusión legal, armas de fuego, cartuchos o explosivos, sin importar su tipo o calibre.

“Recuerda que al entregar el armamento no adquieres ninguna responsabilidad legal. El trámite es gratuito y sin perjuicio alguno”, destacó la Policía Municipal de Metepec a través de sus redes sociales.

Los participantes del programa recibirán un incentivo económico, cuyo monto será determinado según un tabulador oficial, que va desde 227 pesos para armas cortas de fabricación artesanal o hechiza, hasta 21,828 pesos por armas de uso exclusivo del Ejército.

Además, el canje incluye la recepción de cartuchos y explosivos, los cuales también serán recolectados para su destrucción segura, bajo supervisión de las autoridades competentes.

Este programa es parte de una estrategia preventiva más amplia que involucra la coordinación entre los tres niveles de gobierno, con el propósito de crear una vinculación sólida entre instituciones y ciudadanía. Su éxito, subrayan las autoridades, depende en gran medida de la confianza y participación activa de la población.

La entrega de armamento se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad, en puntos que serán dados a conocer en los próximos días a través de los canales oficiales del gobierno municipal.

El Programa de Canje de Armas ha sido implementado con éxito en años anteriores en distintas regiones del Estado de México, logrando disminuir riesgos asociados a la posesión ilegal de armas, además de fomentar entornos más seguros y pacíficos.

Con esta acción, el municipio de Metepec reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y hace un llamado a la población a participar activamente en esta campaña de desarme voluntario, como una muestra de responsabilidad social y prevención del delito.