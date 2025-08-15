Explosiones por pirotecnia movilizan a cuerpos de emergencia en Texcoco y Acolman

Texcoco–Acolman.– Dos incidentes relacionados con el manejo de pirotecnia se registraron este viernes en los municipios de Texcoco y Acolman, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y Protección Civil.

En el poblado de Los Reyes San Salvador, Texcoco, ocurrió una explosión en un inmueble ubicado sobre la calle Independencia. Autoridades locales informaron que hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas, ya que los habitantes impidieron el acceso a unidades de urgencias y personal de Protección Civil.

El segundo caso se reportó en el poblado de Santa María Acolman, a un costado de la iglesia del centro de la comunidad. De acuerdo con reportes oficiales, la explosión fue provocada por el almacenamiento de pirotecnia destinada a una fiesta patronal dentro de un domicilio particular.

En este hecho, un hombre resultó lesionado por flamazos y fue trasladado al Hospital de Axapusco para recibir atención médica.

Las autoridades descartaron que se tratara de un polvorín y precisaron que el material estaba guardado únicamente para uso festivo. En ambas localidades, personal de seguridad y Protección Civil mantiene vigilancia para prevenir nuevos incidentes.