Esto cuestan los paquetes de lujo en México para el Mundial 2026

Ciudad de México.- Mientras los boletos al público general llegarán hasta septiembre, los aficionados que buscan vivir una experiencia VIP ya pueden comprar los paquetes Hospitality para partidos individuales en México. Estas entradas no solo garantizan el acceso al estadio, sino que incluyen áreas exclusivas, espacios de descanso, gastronomía premium y bebidas, con precios que van de 34 mil 700 a 129 mil 800 pesos, según el partido y la sede.

Por ahora, los paquetes disponibles cubren encuentros individuales en el estadio Azteca, Zapopan y Monterrey, sedes que recibirán los 13 partidos de México como anfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá. Los paquetes por todos los partidos en una sede, como el Venue Series en el Azteca, aún no están a la venta, aunque su precio sería cercano a un millón de pesos, considerando que el primer juego del Mundial costaría 308 mil pesos.

Los boletos disponibles ofrecen distintas experiencias: Pitchside Lounge, VIP o Trophy Lounge, con amenidades que varían según la opción elegida. Por ejemplo, un partido en Zapopan el 11 de junio cuesta entre 58 mil y 77 mil 450 pesos, mientras que el duelo del 30 de junio en el estadio Azteca va de 78 mil 500 hasta 129 mil 800 pesos. Cabe destacar que no hay paquetes para la inauguración, y aún se desconoce qué selecciones se enfrentarán, ya que se definirán hasta el 5 de diciembre.

La FIFA no vende directamente estos boletos de lujo; la empresa autorizada On Location es la encargada de ofrecer estas experiencias exclusivas. Leah Linke, representante de la compañía, asegura que estos paquetes ofrecen “más que un partido, toda una experiencia”, con acceso especial, actividades antes, durante y después del juego, y la tranquilidad de no preocuparse por conseguir un boleto.