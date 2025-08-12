Registra Cutzamala llenado positivo, asciende al 64.8%

Toluca, Méx.- Patricia Labrada Montalvo, directora técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) informó que, el nivel de almacenamiento del Sistema Cutzamala asciende al 64.8 por ciento de su capacidad total.

Durante la sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, la titular de la dirección técnica del OCAVM indicó que gracias a las intensas lluvias que se han registrado en las últimas semanas, el volumen actual del Cutzamala asciende a 506.79 millones de metros cúbicos (Mm3).

Según los reportes del organismo adscrito a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las tres presas que abastecen al Sistema Cutzamala han reportado un incremento considerable.

“El almacenamiento actual del sistema en total, hasta el momento, es de 506.79 millones de metros cúbicos, que significan el 64.8 por ciento de la capacidad del sistema en total. El almacenamiento con el que contaba el sistema en las mismas fechas, 11 de agosto, pero del año pasado, en el 2024, era de 285.59 millones de metros cúbicos, que significan el 36.5 por ciento de la capacidad de almacenamiento”, dijo.

Precisó que la presa El Bosque está al 52.4 por ciento, reportando un aumento del 5.8 por ciento en las últimas semanas; la presa Villa Victoria: actualmente se encuentra en el 53.6 por ciento, lo que significa un aumento del 7.1 por ciento, ésta es la que ha registrado el incremento mayor, mientras que la presa Valle de Bravo, su nivel de llenado asciende al 76.4 por ciento, es decir que tuvo un incremento del 3.3 por ciento en las últimas dos semanas.

“El año anterior tuvimos para todo el mes de agosto un registro de 207.2 milímetros en promedio. La precipitación acumulada mensual en el sistema, hasta el momento es de 594.1 milímetros acumulados, ya rebasó lo que se tuvo para todo el mes de agosto, el año anterior”, afirmó.