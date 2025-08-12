Ricardo Moreno reconoce a la gobernadora Delfina Gómez por el Programa Hídrico Integral

Texcoco, Méx.- El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, expresó su reconocimiento a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por la presentación del Programa Hídrico Integral del Estado de México 2024-2029, una estrategia que busca incrementar la cobertura y calidad de los servicios de agua, optimizar el saneamiento y tratamiento de aguas residuales, y garantizar la disponibilidad del recurso a largo plazo.

Moreno Bastida subrayó que esta visión estatal se alinea con el Plan Hídrico Toluca 2025-2050, presentado el 3 de abril de 2025, el cual establece seis ejes rectores para un manejo sostenible del agua: garantizar, modernizar, regenerar, recargar, optimizar y concientizar.

Este plan municipal contempla la perforación de nuevos pozos para ampliar el suministro, la modernización de la infraestructura hidráulica para reducir fugas, y un innovador modelo de infiltración pluvial que permita recargar mantos acuíferos.

Asimismo, el programa municipal incluye un plan extraordinario de distribución de agua en pipas para atender a delegaciones vulnerables y la atención de reportes ciudadanos relacionados con uso inadecuado o conexiones ilegales, acompañado de acciones de concientización para fomentar el consumo responsable.

“El plan estatal es un compromiso con el presente y el futuro del Estado de México; en Toluca ya dimos un paso firme con una estrategia que comparte esos mismos objetivos: garantizar el derecho humano al agua y asegurar su disponibilidad para las próximas generaciones”, afirmó Ricardo Moreno.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que el Programa Hídrico Integral 2024-2029 busca enfrentar retos estructurales mediante inversiones estratégicas, modernización tecnológica y la participación activa de la ciudadanía.

Ambos programas —el estatal y el municipal— se desarrollan bajo un mismo enfoque de sostenibilidad ambiental, gestión eficiente del recurso y corresponsabilidad social, con el objetivo de asegurar agua de calidad para todas y todos los mexiquenses.