Regidora Ana Victoria Pliego toma protesta a jóvenes transformadores de Toluca

Toluca, Méx.- Con una convocatoria que superó las expectativas y reunió a más de 350 jóvenes a través de redes sociales, la segunda regidora de Toluca, Ana Victoria Pliego Tapia, encabezó la Toma de protesta del Voluntariado Jóvenes Transformadores de Toluca, acto con el que dio inicio la Semana de la Juventud.

Pliego Tapia, quien es Presidenta de la juventud del Ayuntamiento de Toluca destacó que esta iniciativa busca impulsar la participación juvenil en acciones comunitarias que contribuyan a mejorar el entorno de la ciudad, dejando a un lado intereses partidistas. “Lo que queremos es reunir a los jóvenes que se interesen por el bienestar de su ciudad y por mejorar las circunstancias en las que vivimos todos”, señaló.

La Semana de la Juventud contempla actividades culturales, recreativas y de integración en distintas delegaciones, con especial énfasis en aquellas con mayor participación, como San Mateo, cuya respuesta fue notable. El objetivo —subrayó— es mantener el trabajo con las juventudes más allá de estos días, desarrollando proyectos continuos que fortalezcan el liderazgo y la organización comunitaria.

En el evento la segunda regidora, acompañada de la diputada, Alejandra Figueroa Adame, presidenta de la comisión legislativa de la juventud y el deporte de la Legislatura mexiquense, del diputado, Gerardo Pliego Santana, del subdirector del Bienestar delegación juvenil del estado de México, Elioth Fernán , más de cien jóvenes tomaron protesta como voluntarios, para transformar Toluca, desde sus comunidades.

El evento concluyó con una convivencia para que las y los asistentes se conocieran entre sí y dialogaran directamente con la regidora. “Queremos que nos vean participativos, cercanos y que sepan que vamos a seguir trabajando juntos”, afirmó Pliego Tapia.