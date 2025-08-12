APYCM presenta: 1985: Héroes entre Ruinas

Toluca, Méx.- La Asociación de Periodistas y Comunicadores Mexiquenses (APYCM), Periodismo con Valor, llevó a cabo la conferencia de prensa para anunciar oficialmente el documental 1985: Héroes entre Ruinas, dirigido por la cineasta Jeanette Russ Moreno, con motivo de la conmemoración del 40 Aniversario de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca.

Este largometraje documental rinde homenaje a los hombres y mujeres que, en situaciones de emergencia, han ofrecido su tiempo, recursos y hasta puesto en riesgo su propia vida para salvar a otros, no solo en México sino en múltiples escenarios internacionales.

La producción incluye material inédito facilitado por el Ejército Mexicano y equipos franceses, documentando las labores de rescate tras el sismo de 1985 en la Ciudad de México.

Durante la conferencia, Héctor Méndez, conocido como “El Chino” y Topo Mayor, evocó memorables anécdotas de misiones de rescate efectuadas en países como Turquía, Brasil, España, Tailandia y Estados Unidos, entre otros, destacando la solidaridad que caracteriza al grupo.

Más allá de un mero recuerdo histórico, 1985: Héroes entre Ruinas aspira a inspirar un compromiso renovado con la Protección Civil y el voluntariado.

El mensaje central es claro: cada escombro levantado simboliza el inicio de una solidaridad que trasciende fronteras y continúa sembrando esperanza en los lugares más críticos.

La presidenta de la APYCM, María Guadalupe Escobar Sánchez, elogió el invaluable trabajo de los Topos Azteca y anunció que, durante el mes de septiembre, la asociación organizará una proyección pública del documental para la ciudadanía.

Asimismo, se expresó gratitud hacia el presidente del capítulo Estado de México de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Christian Muñoz, por su constante disposición para colaborar en esta iniciativa.