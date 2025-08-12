Policías deben actuar con sensibilidad y compromiso social: Cisneros

Ecatepec, Méx.- Al pasar lista a policías del Sector 4, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss subrayó que la labor diaria de los uniformados debe ser con fuerza e inteligencia para el combate de delitos, pero también con sensibilidad y compromiso social con las y los vecinos.

“La actuación de los elementos también tiene que ver con el apoyo social, con el auxilio en todos los sentidos que se presenten en los cuadrantes, debe haber honorabilidad, con protocolos establecidos que implican la revaloración de la labor policial”.

Cisneros subrayó que los uniformados cuentan con el respaldo de su gobierno para mejorar las condiciones laborales, por lo que ya cuentan con seguro de vida que les negaron durante muchos años, patrullas nuevas, estímulos económicos por desempeño, y en breve recibirán apoyo alimentario, así como nuevos uniformes, sin embargo, no habrá tolerancia a cualquier comportamiento que ponga en entredicho la labor policial.

Agregó que los efectivos no tienen permitido salir de sus cuadrantes asignados y los tiempos de respuesta deben ser en breves minutos y estar siempre en territorio, para dar una reacción inmediata ante un llamado de auxilio.

“Necesitan reivindicarse con la ciudadanía, encárguense de los ciudadanos que nosotros nos encargaremos de ustedes a cabalidad, ese es el compromiso, pero no podemos seguir pasando ningún tipo de actuación que ponga en entredicho a la policía municipal”, enfatizó,

Señaló que como parte del Operativo Tormenta, los policías están en la calle, y la gente reconoce el apoyo, ya sea en traslados de pasajeros, en labores de limpieza o para ayudar a sacar agua con bombas de achique, porque debe existir un compromiso social.

En su intervención, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña exhortó a los uniformados del Sector 4, a cumplir con su deber de manera profesional y con honradez porque no hay tolerancia para la corrupción, además que la actuación deber realizarse con un uso adecuado del nivel de fuerza.