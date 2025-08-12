Defina Gómez asiste al velorio de Dulce, niña asesinada en Chalco

Chalco, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acudió este martes al funeral de Dulce, la niña de 12 años que murió durante una balacera en Chalco, presuntamente relacionada con actividades atribuidas al narcomenudeo por la pareja de su madre.

La muerte de Dulce se suma a la de Fernandito, otro menor asesinado en circunstancias similares en el municipio de Los Reyes La Paz, donde también se investiga una posible deuda vinculada con el crimen organizado.

Tras concluir una gira de trabajo en la zona oriente de la entidad, Gómez Álvarez se presentó en el velorio de la menor para expresar su solidaridad con la familia y reiterar el respaldo total del gobierno estatal y federal.

“Nosotros hablamos de manera diaria. De hecho, el domingo que estuve con la familia, pude comunicarme con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y con la mamá; quedaron en que tendremos un enlace directo para podernos comunicar y brindar apoyo”, declaró la mandataria.

Gómez Álvarez también agradeció la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien -según dijo- se ha mantenido al tanto del caso. “La presidenta está al pendiente y nos abre todos los días un espacio para revisar cómo va el seguimiento”, señaló.

Las autoridades estatales mantienen una coordinación con el Gobierno federal para esclarecer los hechos y reforzar las acciones de seguridad en la región, que en los últimos meses ha registrado un aumento de violencia.