EdoMéx registra disminución histórica de homicidios dolosos: bajó 45% de septiembre a julio

Toluca, Méx.- De septiembre de 2024 a julio de 2025, el Estado de México redujo 45 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 6.63 a 3.65 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en la Conferencia Matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“De septiembre de 2024 a julio de 2025 hay una reducción de 45 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio, de acuerdo con los datos presentados en la #MañaneraDelPueblo. Bajo el liderazgo de la Presidenta, la Dra. @ClaudiaShein, estamos redoblando esfuerzos por la seguridad de la población mexiquense”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en redes sociales.

De acuerdo con este mismo reporte, julio de 2025 es el mes con menos homicidios en el Estado de México, ubicando a la entidad en séptimo lugar nacional, con una incidencia del 5.6 por ciento.

La tendencia a la baja es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, destacó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Gracias al trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, así como del #EdoMéx y municipios, con operaciones como #Enjambre, #Atarraya, Liberación y el inicio del Mando Unificado Oriente, se han logrado importantes detenciones de objetivos prioritarios del crimen organizado”, agregó la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.

En el periodo de referencia fueron detenidas 71 personas ligadas a grupos criminales como La Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Alfas, acusadas de secuestro, extorsión y robo. Entre ellas, José Luis “N”, alias “Crack”, señalado como generador de violencia en la región.

En los operativos se catearon más de 60 inmuebles y se aseguraron armas, narcóticos y vehículos robados.

En materia de prevención, se destacó el Programa Canje de Armas que impulsa el Gobierno de México que se ha desplegado en 29 entidades del país, incluido el Estado de México.

Bajo el lema “Deja las armas, construye la paz” y a lo largo de nueve semanas, los ciudadanos de 30 municipios mexiquenses entregaron a fuerzas federales y a la Secretaría de Seguridad estatal 617 armas, 128 granadas y 48 mil 579 cartuchos para su destrucción.

La reducción histórica en los homicidios dolosos y el decomiso de armas son pasos firmes hacia un Estado de México más seguro, donde la coordinación entre autoridades y la participación ciudadana siguen siendo la clave para construir una paz duradera.