Más de 500 mil mexiquenses reciben apoyo alimentario y legal, salud y nutrición

Toluca, Méx. – El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar, beneficia a más de 500 mil mujeres de entre 50 y 64 años con el Programa Alimentación para el Bienestar, que entrega despensas bimestrales y brinda servicios de atención integral.

Cada despensa incluye 24 productos no perecederos y de higiene personal, lo que fortalece la seguridad alimentaria de las beneficiarias y contribuye a la economía de sus hogares.

María Floriberta Retana López, beneficiaria del programa, compartió que este apoyo ha sido fundamental en su vida: “Hace un año que yo la recibí, me quedé sola; falleció mi esposo. Esto me ayudó muchísimo porque ya tenía algo para comer”.

Relató que, al elaborar alimentos con los artículos proporcionados por la Secretaría de Bienestar, su familia ahorra en la compra de productos.

De igual forma, María de la Luz Madrid Gómez destacó la relevancia del apoyo otorgado por el Gobierno estatal: “Yo tengo una persona con discapacidad y estos alimentos para mi esposo y para mí son muy importantes”.

El programa Alimentación para el Bienestar va más allá de la entrega de despensas: también brinda asesoría psicológica, jurídica, nutricional, gerontológica, fisioterapéutica, de medicina general y en trabajo social, con el propósito de mejorar de forma integral la calidad de vida de las mexiquenses.

Estas acciones forman parte del trabajo de la Cuarta Transformación en el Estado de México, que coloca al pueblo en el centro de sus políticas públicas, para que el bienestar sea un derecho real y tangible para todas y todos.