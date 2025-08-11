Baja 29% el robo de vehículos en EdoMéx: destaca Delfina Gómez en Mesa de Seguridad

Toluca, Méx.- Durante la sesión número 473 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó una disminución del 29.42% en el robo de vehículos de enero al 10 de agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El reporte indica 6 mil 112 casos menos que en 2024.

La reducción se presenta tanto en robos con violencia (29.77%) como sin violencia (29.58%), según datos presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Las autoridades atribuyen este descenso a la labor coordinada entre corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales, así como a la implementación de operativos estratégicos y el aseguramiento de unidades y mercancía robadas en zonas de resguardo.

“Iniciamos la semana en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, desde el Palacio de Gobierno. El trabajo en equipo con autoridades de los gobiernos federal y estatal, así como de los municipios es esencial para la transformación del #EdoMéx”, expresó la Gobernadora Gómez Álvarez en sus redes sociales.

En la reunión participaron el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; la Secretaria Técnica de la Mesa de Coordinación, Maricela López Urbina; y el Fiscal General, José Luis Cervantes Martínez. También asistieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

El robo de vehículos es uno de los delitos de mayor impacto en el patrimonio de las familias mexiquenses, por lo que la disminución representa un avance significativo en materia de seguridad pública en la entidad.