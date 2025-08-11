IMEVIS gana Premio Anual Anticorrupción

Toluca, Méx.-El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) fue galardonado con el Premio Anual Anticorrupción del Estado de México y Municipios, distinción que reconoce las mejores prácticas en integridad y rendición de cuentas.

El reconocimiento se otorgó por la puesta en marcha del modelo Mogeric (Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción), una metodología diseñada para identificar, prevenir y gestionar posibles focos de corrupción dentro de las instituciones públicas.

De acuerdo con el comité evaluador, el proyecto del Imevis no solo destacó por su enfoque preventivo, sino también por su capacidad de generar procesos más transparentes y confiables, obteniendo así la puntuación más alta de la convocatoria.

Alejandro Tenorio Esquivel, Director General del Imevis, destacó que este modelo fue elaborado por Dánae Jaimes Rojas, Directora de Promoción y Fomento a la Vivienda, el cual obtuvo una calificación sobresaliente de 92.9 puntos, el mayor puntaje entre las postulaciones.

El reconocimiento, que entrega el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, fue designado por decisión unánime del Jurado Calificador, tras una valoración técnica por parte del Consejo Evaluador.

Forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado de México para visibilizar y reconocer las buenas prácticas gubernamentales que fortalecen la confianza ciudadana y el servicio público con vocación ética.

Este galardón destaca el compromiso institucional del Imevis, organismo perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, con la transparencia, la integridad y la mejora continua en la gestión pública, marcando un referente en la implementación de políticas efectivas de prevención de la corrupción en el ámbito estatal y municipal.